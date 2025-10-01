Android Auto İki Özellik Kazandı!

Android işletim sisteminin araç içi ara yüzü Android Auto gelişmeye devam ediyor. Bir süre önce çağrı kaydını duyuran Android Auto şimdi Call Screening ve Call Notes adı verilen iki yeni özelliği kullanıma sunuyor.Sürücünün dikkatini dağıtmamayı amaçlayan özelliklerde Call Screening, bilinmeyen veya rehberinizde olmayan numaralardan gelen aramalarda devreye giriyor. Karşı tarafa kim olduğunu ve arama sebebini sorarak aldığı bilgileri sürücüye yansıtıyor. Sürücü isterse çağrıyı cevaplıyor ya da reddediyor.Call Notes ise Pixel 9 serisi ile ilk kez sunulan ve isteğe bağlı olarak sürücünün görüşmesini not alarak çağrı bitiminde ekrana yansıtan bir özellik. Böylece sürücü karşı tarafın söylediği önemli noktaları kaçırmamış oluyor. Bu özellikler yakın zamanda dağıtıma çıkacak. Apple da iOS 26 ile birlikte Call Screening benzeri bir özelliği kullanıma sunmuştu.