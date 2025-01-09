Mardin'de kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü

Kıraathanede kirli okey takımı kavgası cinayetli sonlandı.Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Sokağa da taşan kavgada 40 yaşındaki S.K., 18 yaşındaki F.B. ve 20 yaşındaki Barış Allak yaralandı.İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu.Allak'ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi.Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi.Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.