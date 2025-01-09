Mardin'de kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü
Kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Barış Allak yaşamını yitirdi. Kavganın oyun oynamak isteyen grupla iş yeri çalışanları arasında kirli okey takımı yüzünden çıktığı öğrenildi.
Kıraathanede kirli okey takımı kavgası cinayetli sonlandı.
Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Sokağa da taşan kavgada 40 yaşındaki S.K., 18 yaşındaki F.B. ve 20 yaşındaki Barış Allak yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu.
Allak'ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi.
KAVGANIN NEDENİ KİRLİ OKEY TAKIMI
Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi.
Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Sokağa da taşan kavgada 40 yaşındaki S.K., 18 yaşındaki F.B. ve 20 yaşındaki Barış Allak yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu.
Allak'ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi.
KAVGANIN NEDENİ KİRLİ OKEY TAKIMI
Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi.
Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.