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Beyaz Gazete
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Bursa'da sigara kamyonetin kasasındaki malzemeleri tutuşturdu

Seyir halindeki kamyonetin kasasına düşen sigara taşınan malzemeleri tutuştururken, sürücünün durumu fark etmesiyle de yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekleme: 9.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 9.01.2025 - 11:08 / Editör: Edin Uslu
Bursa'da sigara kamyonetin kasasındaki malzemeleri tutuşturduİlginç olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin hareket halindeyken kasasına düşen izmarit, kasada bulunan malzemeleri tutuşturdu.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin kasasına yayılırken durumu fark eden sürücü, aracını hemen sağa çekti.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE
Yangın tüpüyle müdahale edilen yangın, faciaya yol açmadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da sigara kamyonetin kasasındaki malzemeleri tutuşturdu