Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gözde yatırım​ aracı altında hareketlilik sürüyor. Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 43 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 43 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.021,95 TL'den, çeyrek altın ise 5.007,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 9 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.021,54Satış 3.021,95Alış 4.953,00Satış 5.007,00Alış 9.907,00Satış 10.015,00Alış 19.754,00Satış 19.948,00Alış 2.656,74Satış 2.657,15