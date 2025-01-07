O bölgede kar fırtınası felaketi getirdi! Çok sayıda ölü var

ABD, orta kesimlerinden doğusuna kadar kar fırtınasıyla mücadele ediyor.Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma birçok eyalette hayatı olumsuz etkilerken, ulaşım felç oldu.9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKar yağışının yol açtığı trafik kazaları sonucu Virginia'da 3, Missouri'de 2, Kansas'ta 2, Kuzey Carolina'da 1, Batı Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti.Kar fırtınası nedeniyle Maryland, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.50 MİLYONDAN FAZLA İNSAN UYARILDIPoweroutage.us sitesine göre fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.Kentucky'den başkent Washington DC'ye kadar 50 milyondan fazla ABD'linin kar fırtınası uyarısı altında olduğu belirtildi.