Karaman'da ilginç olay: Girdiği iş yerinin kameralarını da çaldı

Karaman'ın Koçakdede Mahallesi'nde manav ve bakkal olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 1 Ocak Çarşamba gecesi meydana gelen olayda, 46 yaşındaki H.B. iş yerinin önüne geldi.Önce sokakta gezerek kimsenin olup olmadığını kontrol eden H.B., daha sonra manav bölümünün naylon çadırını keserek içeriye girdi.Cam kırıklarının yüzünü kesmemesi için montunu çıkararak kafasına geçiren hırsız, dükkanın kapı camını keserle kırdı. Hırsız, dükkandan 800 paket sigara, 10 viyol yumurta ile 40 kilo peyniri çaldı.H.B., girdiği iş yerinden çıkarken, kendisini görüntüleyen 5 adet kamerayı da yerinden sökerek aldı. Yaşanan hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI



Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalledeki tüm kamera kayıtlarını toplayarak izlemeye alan ekipler, kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti.



Hırsızlık zanlısı, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.



4 AYRI SUÇTAN KAYDI ORTAYA ÇIKTI



H.B'nin çaldığı malzemeler ise sakladığı metruk evde bulundu.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bir kısmı bulunan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.



Öte yandan, hırsızlık zanlısı H.B'nin 4 ayrı suçtan kaydının olduğu da öğrenildi.



