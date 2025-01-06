 Osman Gökçek bombayı patlatacak! ABB'den bir skandal daha...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li ABB'nin bir skandalını daha ortaya çıkarıyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi son günlerde yaptığı büyük konser vurgunlarıyla gündeme gelmişti.

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin bir rezilliği daha ortaya çıkıyor...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 6 Ocak 2025 akşamı yayınlanacak 'Sürmanşet' programında CHP'li Yavaş'ı ve rezilliklerle yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir skandalını daha ortaya çıkaracak.

PROGRAM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gündemde bomba etkisi yaratacak o açıklamalar 19.30'da Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak.

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Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Yarın konser vurgunları ile gündeme gelen ABB ile ilgili büyük bir skandal ortaya çıkacak. Gördüklerinize ve duyduklarınıza inanamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek sözlerine 'ABB'de bu pisliğe bulaşan kişilerin merhametlerini, insanlıklarını nasıl kaybettiğini göreceksiniz' diye devam etti.







NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda 29 Ekim ve 19 Mayıs gibi özel günlerde yapılan skandal konserler ve fahiş ücretlerle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüş ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklama ile halkı aydınlatamamıştı. Özellikle Mor ve Ötesi, Tan Taşçı ve Ebru Gündeş konserlerinde ödenen skandal ücretler kamuoyu tarafından sıkça eleştirilmişti.