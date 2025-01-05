Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı paylaştı.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm" dedi.Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis timimizden Polis Memurumuz Emirhan Aramış ve Polis Memurumuz Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralanmıştır.Kahraman evladımız Emirhan Aramış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur.Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.Bu elim kazada yaralanan Kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum."