İzmir'de korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

İzmir’in Menderes ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpışmasıyla araçlardan biri alev topuna döndü. Alev alev yanan araçta 1 kişi yanarak can verirken, 3 kişi ise yaralandı.

İzmir​'de meydana gelen korkunç kazada sürücüsü tespit edilemeyen araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.Çarpışma sonucu araçta bir anda yangın çıktı. Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu. Çarpışmada, diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli şahıslarda yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.