Okullar ne zaman açılacak? Tatil sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre, okullarda 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler, yeniden okula dönmeye hazırlanıyor.Yarıyıl tatilinde bugün itibarıyla sona gelindi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.ÖĞRENCİLER BOLCA DİNLENME FIRSATI BULDUYarıyıl tatilinde öğrenciler tatilde dinlendiler, okul zamanı fırsat bulamadıkları etkinlikleri yaptılar.MEB, 2024-2025 TAKVİMİMEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024Yarıyıl tatili:20-31 Ocak 2025İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 202520 Haziran 2025: Okulların kapanışı