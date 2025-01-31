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Okullar ne zaman açılacak? Tatil sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre, okullarda 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Ekleme: 31.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:28 / Editör: Atilla Özbir
Okullar ne zaman açılacak? Tatil sona erdi
Öğrenciler, yeniden okula dönmeye hazırlanıyor.

Yarıyıl tatilinde bugün itibarıyla sona gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.

MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

ÖĞRENCİLER BOLCA DİNLENME FIRSATI BULDU

Yarıyıl tatilinde öğrenciler tatilde dinlendiler, okul zamanı fırsat bulamadıkları etkinlikleri yaptılar.

MEB, 2024-2025 TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili:20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025: Okulların kapanışı