Konya'da piyasa değeri yaklaşık 540 bin lira olan 1.800 litre sahte ve karışım zeytinyağı ele geçirildi

Jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 540 bin lira olan 1.800 litre sahte ve karışım zeytinyağını tespit ederek ele geçirdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşehir ilçesinde suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, bir şahsın Ege ve Akdeniz Bölgesi’nden temin ettiği sahte ve karışım zeytinyağlarını Akşehir’de satışa sunarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın aracını durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 540 bin lira olan, 100 adet 18 litrelik tenekelerde toplam 1.800 litre faturasız sahte zeytinyağı ele geçirildi.Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk edilen şahıs, yapılan değerlendirmelerin ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bu tür sahte gıda satışlarına karşı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.