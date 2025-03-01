Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir. Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir. Terör ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlemiş, demokratik standartların yükselmesini, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırmıştır. Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır. Son yirmi yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır.Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiçbir demokratik hukuk devleti buna müsade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir.Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır. Son olarak Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun.85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşlik, inanç ve kader ortaklığı zemininde; Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükarda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde, demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iç cephesini tahkim ederek, bölgesinde ve küresel düzeyde mazlumların umudu, adaletin gür sesi olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir.