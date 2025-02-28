Bayraktar Kızılelma’ya yeni sistem: Uçuş testini başarıyla tamamladı!

BAYKAR tarafından mili ve özgün olarak geliştirilen ve ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma'nın uçuş testleri devam ediyor.Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test merkezinden havalanan Bayraktar Kızılelma'nın üretim prototipi olan PT3, 53 dakika boyunca orta irtifada uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş kapsamında gerekli aerodinamik sistem tanımlama testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak sürüyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.