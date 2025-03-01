Daltonlar üyesi Polonya'da yakalandı! O saldırıların emrini vermiş

Polonya'da yakalanan Daltonlar Suç Örgütü'nün eski üyesi Sinan Memi'nin çok sayıda suçta 'Azmettirici' olduğu ifade edildi.Hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan ve düzenlenen uluslararası operasyonla Polonya'da yakalanarak ülkemize getirilen Sinan Memi yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.Sinan Memi'nin 1 Şubat 2023 tarihinde İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı Uskumruköy'de F.Y. isimli kişinin kasten öldürülmesi konusunda tetikçi olduğu, 16 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'un Kartal İlçesi'ndeki bir film setine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayında 'Azmettirici' olduğu ve ardından Daltonlar Suç Örgütü'nden ayrıldığı ifade edildi.Sinan Memi'nin Daltonlar Suç Örgütü'nden ayrıldıktan sonra 10 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde K.Ç.T. isimli kişinin öldürülmesi olayını azmettirdiği, İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi olayına karıştığı ortaya çıktı.Öte yandan 27 Eylül 2024 tarihinde A.M.N. isimli kişinin adresine yapılan keşif sonrasında çalıntı motosiklet ve silahla yakalanan iki saldırganı azmettirdiği belirtildi.