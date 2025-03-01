Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin güneyinin yağmurlu, Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDENİZLİ 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 5°C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin güney ve doğusu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurluESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKONYA 2°C, 11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluSİVAS -2°C, 4°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurluAMASYA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlıKARS -17°C, -3°CÖğle saatlerinden sonra kar yağışlıMALATYA -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN -7°C, 0°CParçalı ve çok bulutluBölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -4°C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİİRT -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 3°C, 14°CHafif yağmur ve sağanak yağışlı