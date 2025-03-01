Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Uluslararası piyasalarda petrol ve rafineri ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Benzinin litre fiyatında 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyor.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL'den, motorin 46,47-46,58 TL'den satılıyor.Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 47,29 TL'den satılıyor.İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 47,66 TL'den satılıyor.Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.