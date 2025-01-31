Kastamonu'da başıboş köpekler kamyonu parçaladı

Başıboş köpek tehlikesi, yasa düzenlemesine rağmen gerekli uygulamaları yapmayan belediyeler nedeniyle büyümeyi sürdürüyor.İnsanlar kadar sokaklardaki canlılara da zarar veren başıboş köpekler, bu defa bir kamyonet sürücüsünü zarar soktu.Cide ilçesinde Çatı ve oluk işleri yapan esnaf Ünal Demir, mesai bitimi yeni kamyonetini iş yerinin önüne park ederek evine gitti.KÖPEKLER ARACINI ADETA YEDİGece saat 23.16'da başıboş sokak köpekleri, aracın alt kısmında bulunan elektrik kablolarını ve plastik aksamları parçaladı.Sabah iş yerine gelen Demir, kamyonetinin altının parçalandığını gördü.GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİDemir, aracının birileri tarafından saldırıya uğradığını düşünürken, güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde aracına köpekler tarafından zarar verildiğini gördü.200 BİN LİRA ZARAR ETTİKöpeklerin iş için kullandığı kamyonetine zarar vermesi ile hem maddi hem manevi olarak mağdur olduğunu belirten Demir, kamyonetini tamir için servise yolladığını ve 200 bin lira maddi hasar dışında yaptığı işlerinin de aksadığını ifade etti."CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"Cide'de sokak köpeklerinin özellikle geceleri bir araya gelerek çeteleştiğini belirten Demir, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Biz de hayvanseveriz ama saldırgan sahipsiz sokak köpekleri için benim başıma gelenin başkalarının yaşamaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.