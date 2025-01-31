Kars'ta İranlı yolcunun makatından uyuşturucu çıktı

Digor ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden iki İranlıdan birinin makatında 4 parça rulo halinde uyuşturucu bulunduğu Diğer yolcunun da eşyaları arasında uyuşturucu tespit edilmesi sonucu iki şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuya karşı başlatılan seferberlik hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda zehir tacirlerinin vatandaşları zehirlemesinin önüne geçilmesi için yolcu otobüsleri de kapsamlı bir şekilde denetleniyor.Bu bağlamda, Kars'ta bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.Uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde ise iç organlarında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.