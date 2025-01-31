Kars'ta İranlı yolcunun makatından uyuşturucu çıktı
Digor ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden iki İranlıdan birinin makatında 4 parça rulo halinde uyuşturucu bulunduğu Diğer yolcunun da eşyaları arasında uyuşturucu tespit edilmesi sonucu iki şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucuya karşı başlatılan seferberlik hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda zehir tacirlerinin vatandaşları zehirlemesinin önüne geçilmesi için yolcu otobüsleri de kapsamlı bir şekilde denetleniyor.
Bu bağlamda, Kars'ta bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.
UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
MAKATINA 4 PARÇA UYUŞTURUCU YERLEŞTİRMİŞ
Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde ise iç organlarında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.