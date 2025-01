.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim laf ve polemik yerine hizmet üretmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'dan önemli açıklamalar...AK Parti Antalya İl Kongremizin şehrimize davamıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Teşkilatımıza emek verip darbekaya imtihan eden kardeşlerimi şükranla rahmetle yad ediyorum.Kardeşlerimize başarılar dilerim kardeşlerime hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlk fetihlerden bu yana Antalya'nın birliğimiz için dirliğimiz için vatanımız ve bayrağımız için verdiği şehitleri minnetle şükranla yad ediyorum.Ruhları şad mekanları cennet olsun. Sevdamız da davamız da şehitlerimizin gazilerimizin her biri ayrı destanına konu nice kahramanlarımızın sevdasıdır. Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir.Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci “Hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış olandır” diyor.Dolayısıyla geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek. Gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır. Aksini düşün her kim varsa en başta Gazi'nin “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” sözündeki manayı anlamamış demektir.Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 2029 mahalli idareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamanızı istiyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor. Önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Her zaman söylüyorum, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok.Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını kendi ceplerini ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz..İşte bu sabah TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm rakamları açıklandı. Buna göre 2024 yılında hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu.Bolu'daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir. Hepimizin boynunun borcudur. Bir kez daha yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimize yüce Allah'tan rahmet tedavileri süren üç kardeşimize acil şifalar diliyorum.Kederli ailelerimizin her birine Rabbimden sabır niyaz ediyor, taziyelerimi sunuyorum. Sevgili Antalya'lar, değerli kardeşlerim bir yanda Bolu'daki otel yangını gibi felaketlerin acılarıyla yüreklerimiz yanarken, yürütülen çalışmaları tüm safalarıyla yakından takip ediyoruz.Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.Diğer yanda güvenliğimiz bakımından Hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz.Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız.Bir diğer yanda milletimizin canını yakan hayat pahalığının üstesinden gelmek için kararlı bir ekonomi programı uyguluyoruz. Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlerimizin refah seviyesini yükseltecek adımları atmak için gayet gerekli ve imkanına sahibi olacağız.Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını tüm kurumlarımızda adım adım inşa etmekteyiz.Küresel ve bölgesel dengelerin yeni baştan kurulduğu şu kritik dönemde Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi kaçıracak tek bir fırsatı heba edecek tek bir potansiyeli yoktur. Bunlarla beraber bir de kifayetsiz muhterislerin hiçbir edep ve ahlak sınırı tanımayan hezeyanlarıyla uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz.Her türlü hırsızlığın, yolsuzluğun, arsızlığın, taciz olayının üstünü örtmeye kalkan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hatta sırf iktidara karşı olmak adına ülkenin ve milletin ne kadar yeminli düşmanı varsa hepsiyle asimetrik ilişkiler geliştiren, Türkiye'ye tamamen yabancılaşmış bir kafa yapısıyla muhatapız.Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmıyorlar. Daha doğrusu bakmak istemiyorlar. Siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlıklarını bir türlü terk etmiyorlar.CHP Genel Başkanı'nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ama ertesi gün bakıyorsunuz “Ben öyle demek istemedim” diyerek kendini düzeltiyor. Sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor.Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel'e sadece şunu hatırlatıyor. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan, sen git 14-28 Mayıs Seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak.Seçim kazanma uğruna FETÖ'sünden Kandil'ine, Avrupa'sından Amerika'sına karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir adak kalmadı.Ekonominin başına sömürge valisi gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz. Sizin partiniz siz IMF kapılarında el açarken IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk.Şunu da hafızana kazırsan çok iyi edersin. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin 7 sülalesine yeter.Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi.