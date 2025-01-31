Çağlayan'da CHP tiyatrosu! Canlı yayına girince biber gazından etkilenmiş gibi yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesi alındı. İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'nde toplanan CHP'liler ise adeta tiyatroya soyundu. Önce polise saldıran CHP'liler daha sonra ise canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı. O anlar kameralara da böyle yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ifadesi alındı.CHP'LİLERDEN TİYATROİBB Başkanı İmamoğlu için çok sayıda CHP'li İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.İBB Başkanı İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'ne toplanan CHP'liler ise adeta tiyatroya soyundu. Önce polislerin güvenlik önlemlerini yıkmaya çalışan CHP'liler saldırı anlarından sonra ise canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı.CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kendine röportaj için gelen Halk TV kameralarını görünce biber gazından etkinlemiş gibi elini ağzına götürdü.POLİSLERE SALDIRDILARİfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi.Bu sırada görevlilerle CHP'li kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. CHP'li grup taşkınlık çıkardı, polislere saldırdı.