CHP'nin şaibeli kurultayına soruşturma: Lütfü Savaş ifadeye çağırıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi, bu kez de şaibeli kurultay iddiasıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadesi istendi. Son olarak eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ifadeye çağrıldığı belirtildi.