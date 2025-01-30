Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Ege kıyılarında kuvvetli sağanak beklenirken Marmara Bölgesi'nde de sis ve pusun etkili olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi için vatandaşlar uyarıldı.Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıEDİRNE °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisliİSTANBUL °C, 14°CParçalı bulutlu, puslu, yer yer sisliKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisliParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKÜTAHYA °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisliÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliSAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliKARS °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliVAN °C, 4°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisliŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu