İstanbul'da feci ölüm: 19 yaşındaki işçinin kafasına kalas düştü!
İstanbul Silivri'de bir inşaatta çalışan 19 yaşındaki işçinin kafasına kalas düştü. Genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti.
28 Ocak günü Yenimahalle Mahallesi Büyük Kültür Sokak'ta meydana gelen olaydan acı haber geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi.
İnşaatın 5'inci katından düşen kalas, 19 yaşındaki Burhan Özdağ isimli işçinin kafasına geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin kontrollerinde, Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İnşaatın 5'inci katından düşen kalas, 19 yaşındaki Burhan Özdağ isimli işçinin kafasına geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin kontrollerinde, Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.