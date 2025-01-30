İslam Memiş tarih verdi! '2025 yılı karışık olacak'

Finans analisti İslam Memiş, ABD'de Trump döneminin olası etkileri, Borsa İstanbul, dolar/euro, gram altın ve ons altın için 2025 yılı beklentilerini açıkladı.Kendi Youtube kanalında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, 'Yüksek bir faizle güçlü bir doları istemeyen bir Trump var. Ben faiz oranlarında tekrar düşüş bekliyorum. Güçlü bir dolar var dünyada, Trump bunu da istemiyor. Dolar karşısındaki varlıklar yükselecek zannetmeyin. Dolar endeksi ile dolar karşısındaki varlıkların birlikte gerileyeceğini göreceğiz. Yeni normal bu. Zamana yayılan bir yükseliş olacak ama bir anda değil. Trump, Powell'la çalışmaya devam edecek mi? Ben şahsen beklemiyorum. Bu da ister istemez politikalarda Fed tarafında değişikliğe neden olacaktır' dedi.Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şöyle devam etti: 'Bundan sonra her ay farklı tartışmaları göğüsleyeceğiz. Heyecanlı ve yoğun bir yıl olacak. 2025 karışık bir yıl olacak, elinizdeki varlıklara sahip çıkın.'İslam Memiş: 'Borsa İstanbul 10 bin puan üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 10 bin 200, 10 bin 400 ve 10 bin 600 pozitif beklentim devam ediyor. İçerideki kısır tartışmalar devam ettikçe borsanın paçasından tutuluyor. Bu borsanın yükselişine set çekiyor. Gözaltı kararları var, kutuplaşmalar var. Çok yüksek tansiyonlu bir yıl olacak Türkiye siyaseti. Türkiye bir kabuk değişiyor, bunun sancılı olacağını düşünüyorum.'İslam Memiş: 'Döviz kurları stabil. Baskılanıyor. Dolar ve karşısındaki tüm enstrümanlar baskılanıyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum dolarda. Hatta düşüş beklemiyorum. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Euro/dolar paritesi daha hareketli. 1.04 altındaki rakamlar alım fırsatı olmaya devam edecek. 1.04 altındaki rakamlar alım fırsatı benim nazarımda.'İslam Memiş: 'Ons altın 2763 dolarda. 2780 dolar direncini test edip geri geldi. Bütün enstrümanlarda aslında dar bant aralığı var. Ons altında 1 aydır 2720 dolar direnci bizim için kırmızı çizgi. Acele etmeden beklemek gerekiyor. 2650 ve devamında 2600 dolar beklentim devam ediyor kısa vadede. Dolar tarafında beklemeyi tercih ediyorum. Dolarla euro, ons altın, ons gümüş alabilirim çünkü. Ne zamanki sert düşüş olur, bu sefer elimizdeki dolarla pariteden enstrümanlara geçiş yapabiliriz.'Gram altın TL 3179 lira serbest piyasalarda. Aralık ayından itibaren söylüyorum, ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Güçlü duruş gram altında olmadı. Yatırımcısına iki aydır diyorum, elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Panik yapmayın. Temmuzdan sonra 4000-4500 aralığını beklemeye devam ediyoruz. Alım yapacak olanlar varsa 2700 dolar altına sarkmalarda, 2600 dolarda ons altın, bu düşüşler fırsat olarak değerlendirilebilir. Alım için aceleci olmayınız uyarılarım var.Haberdeki bilgi ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.