Gazze'de İsrail katliamı! Bombaların etkisiyle bedenler havaya uçtu

Katil sürüsü İsrail ordusu Gazze ateşkesini bozdu.Yine masum sivillerin üzerine bomba yağdırılıyor.7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 86 can kaybının kayıtlara geçtiği, 287 kişinin ise yaralandığı bildirildi.İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 249'a, yaralı sayısının ise 3 bin 22'ye yükseldiği aktarıldı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 50 bin 609'a, yaralı sayısı 115 bin 63'e yükseldi.Diğer yandan son İsrail saldırılarından biri de kameralara yansıdı. Tesirli bombaların sivil insanların üzerine düştüğü sırada çevredeki binalardan birinde olan Gazzeliler kayıttaydı.Saldırı anında tonlarca kiloluk bombaların patlamasıyla insan bedenlerinin metrelerce havaya savrulduğu görüldü.Söz konusu görüntüler dünya çapında zalimliğin boyutuna dikkat çekilirken gündem oldu.