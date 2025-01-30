Ağrı'da kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığı müsaade etmiyor.Ekipleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrol ve uygulama noktasında arama gerçekleştirdi.Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3500 paket sigara ele geçirildi.Olayla ilgili olarak, 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.