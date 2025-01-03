Bakanlık duyurdu: Kayıp kardeşler için boğaz kapatıldı

İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları 36 gündür devam ediyor.Bebek sahilinde devam eden çalışmaları yerinde izleyen İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 11 ilden 144 kişinin aramaya katıldığını belirterek, "Son 8 yılda Marmara Denizi'nde 64 kaybımız var. Hala arama çalışmaları devam eden ama bulamadığımız 64 kaybımız var. Dolayısıyla biz arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama böyle de bir gerçek var. Bu gerçeği de bilerek hayatımızı sürdürmek zorundayız" dedi.BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.