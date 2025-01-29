Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 13°C, 19°CÖğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE 10°C, 20°CÖğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisliKIRKLARELİ 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisliParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisliDENİZLİ 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisliİZMİR 9°C, 18°CÖğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisliParçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 2°C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA 9°C, 18°CParçalı yer yer çok bulutluHATAY 2°C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliÇANKIRI -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliESKİŞEHİR 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliKONYA -1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.BOLU 0°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliDÜZCE 1°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliKASTAMONU 0°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliZONGULDAK 6°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliARTVİN 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliSAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON 7°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -17°C, -5°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliKARS -18°C, -4°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliMALATYA -3°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliVAN -8°C, 4°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -5°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliGAZİANTEP 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluSİİRT 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisliŞANLIURFA 4°C, 16°CParçalı ve az bulutlu