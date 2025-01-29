İstanbul'un baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son durum
İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranlarını güncelledi. Yağışların azalması ve güneşli havanın etkisiyle barajlardaki su seviyesi merak konusu oldu. İşte güncel doluluk oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranı, yağışsız geçen günlerde sabit kaldı. Dün açıklanan verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,45 idi.
Bugün, 29 Ocak Çarşamba günü açıklanan verilere göre en yüksek yüzde Kazandere iken en düşük oran Alibey barajına ait.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından 29 Ocak 2025 tarihli açıklanan verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,44 oldu. Hafta başında bu oran 52,53 idi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Ömerli yüzde 53,94
Darlık yüzde 48,19
Elmalı yüzde 85,44
Terkos yüzde 57,71
Alibey yüzde 38,96
Büyükçekmece yüzde 49,12
Sazlıdere yüzde 42,85
Istrancalar yüzde 59,65
Kazandere yüzde 90,31
Papuçdere yüzde 53,07