İstanbul'un baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son durum

İstanbul'da barajların doluluk oranı, yağışsız geçen günlerde sabit kaldı. Dün açıklanan verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,45 idi.Bugün, 29 Ocak Çarşamba günü açıklanan verilere göre en yüksek yüzde Kazandere iken en düşük oran Alibey barajına ait.İSKİ tarafından 29 Ocak 2025 tarihli açıklanan verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,44 oldu. Hafta başında bu oran 52,53 idi.BARAJLARIN DOLULUK ORANLARIÖmerli yüzde 53,94Darlık yüzde 48,19Elmalı yüzde 85,44Terkos yüzde 57,71Alibey yüzde 38,96Büyükçekmece yüzde 49,12Sazlıdere yüzde 42,85Istrancalar yüzde 59,65Kazandere yüzde 90,31Papuçdere yüzde 53,07