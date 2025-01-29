  • USD: 35,71 - 35,77
  • EURO: 37,19 - 37,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bolu'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi

Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi de gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 28 oldu.

Ekleme: 29.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:13 / Editör: Atilla Özbir
Bolu'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi
Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı.

YANGIN FACİASINDA GÖZALTI SAYISI 28 OLDU

Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28'e yükseldi.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı.

19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu'nun adliyede, Gazelle Otel kat görevlisi İ.E.'nin ise jandarmada işlemleri sürüyor.