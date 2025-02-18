Yeni konut kampanyası geliyor! Bakan Kurum detayları açıkladı

Ankara'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasını duyurdu. Bakan Kurum, 'Yeni sosyal konut projesi geliyor. 81 ilde bu yıl sonunda başlayacak' ifadelerini kullandı.Kurum şunları söyledi:Yeni sosyal konut kampanyaları yapacağımızı ilan etmiştik. 81 ilde bu yıl sonunda başlatacağız. İhtiyaç duyduğumuz arazilerimizi 81 ilimize valiliklerimize bir genelge gönderdik. Konut ihtiyacının belirlenmesi, hangi alanda proje istendiği, yapılacak araziye ilişkin her türlü etüt ve çalışmanın yapılıp Bakanlığımıza gönderilmesi talimatını verdik.İnşallah proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla milletimize bu imkanı hep beraber sunmuş olacağız.Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak.