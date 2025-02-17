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Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Ekleme: 17.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:44 / Editör: Atilla Özbir
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

DEKAN YARDIMCISINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bir öğrenci dekan yardımcısını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşil

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu