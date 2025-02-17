Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.
DEKAN YARDIMCISINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Bir öğrenci dekan yardımcısını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşil