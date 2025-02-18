Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 291’e yükseldi

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 6 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.Açıklanan son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 291’e, yaralı sayısının da 111 bin 722'ye yükseldiği bildirildi.Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail, 19 Ocak'ta kabul edilen ateşkesi 266 kez ihlal etti, ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 132 kişi hayatını kaybetti.