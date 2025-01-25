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Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıya ilişkin ilk verileri açıkladı.

Ekleme: 25.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Saat 09.57’de meydana gelen depremin şiddeti 3.5, derinliği 8,59 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.