Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.Saat 09.57’de meydana gelen depremin şiddeti 3.5, derinliği 8,59 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.