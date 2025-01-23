Genç adamın acı sonu: İş yerinde uyurken yanarak hayatını kaybetti!

Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıkan yangından acı haber geldi.İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.