İzmir'de taksicilerin silahlı kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Dün gece saat 23.30 sularında İzmir'in Torbalı ilçesi Tepeköy Meydanı'nda, taksici Süleyman A. (57) ile meslektaşları Abdullah Altuntaş (32), Mahsum Altuntaş (30) ve Ahmet Kesik (37) arasında eski bir şoförün çalıştırılması nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.YARALANAN 3 KİŞİDEN BİRİ KURTARILAMADITartışmanın büyümesiyle Süleyman A., yanındaki tabancayı ateşleyerek Abdullah ve Mahsum Altuntaş ile Ahmet Kesik'i ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Abdullah Altuntaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Süleyman A.'yı gözaltına aldı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.