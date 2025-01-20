Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın başta olmak üzere altın fiyatları Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi gergin bir bekleyişte. Gram altın fiyatının geçen hafta 3100 lira eşiğini aşması sonrası beklentiler değişti. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir seyir izledi. Ons altın kritik seviye olan 2700 doları aşarken, gram altın fiyatı daha önce görülmemiş bir eşiğin üzerine çıkarak 3100 TL bandını devirdi. Ancak zirvenin ardından hemen geri çekilme geldi. Öte yandan altın piyasalarının gözü kulağı Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında. Peki faiz indirimi öncesi altında son durum ne? bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 altın fiyatları...Altın alım satımı yapacak vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırırken gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 20 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.092,33Satış 3.092,82Alış 5.041,00Satış 5.080,00Alış 10.083,00Satış 10.160,00Alış 20.103,00Satış 20.235,00Alış 2.705,94Satış 2.706,12