Afyonkarahisar'da acı olay: Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin doğal güzelliklerinden biri olan Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu F.A., R.İ. ve E.K., araçlarıyla parkı gezmeye gitti. Baraj göletinin üzerine kurulu tahta köprüde fotoğraf çektirdikleri sırada F.A., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü.ARKADAŞINI KURTARMAYA ÇALIŞTIF.A.'nın gölete düşmesi üzerine R.İ. ve E.K., arkadaşlarını kurtarmak için tereddüt etmeden suya atladı. Ancak göletin derinliği ve soğuk su nedeniyle iki kişi de çıkmayı başaramadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Yapılan müdahaleler sonucunda F.A. ve E.K. sudan çıkarıldı, ancak R.İ. gölette kayboldu.EKİPLER SEFERBER OLDUVatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. AFAD ekipleri, botlarla gölete girerek kaybolan R.İ.'yi arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çabanın ardından, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDIR.İ.'nin cansız bedeni, göletten çıkarıldıktan sonra yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşanan olay, bölgede derin üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları gölet çevresindeki yürüyüş yollarında ve köprülerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.