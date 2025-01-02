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Beyaz Gazete
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VAR'da yeni dönem başlıyor! Hakemler kararlarını taraftarlara açıklayacak

İngiltere, yeni hakemlik sistemine hazırlanıyor. Projeye göre hakemler, taraftarlara ve ekran başındaki seyircilere kararlar hakkında bilgi verecek.

Ekleme: 2.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 2.01.2025 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
VAR'da yeni dönem başlıyor! Hakemler kararlarını taraftarlara açıklayacakİngiliz hakemler VAR'da yeni döneme girmeye hazırlanıyor.

Hakemler ilk kez seyircilere ve TV izleyicilerine maçlardaki VAR kararları hakkında bilgi verecek.

Proje önümüzdeki hafta oynanacak FA Kupası maçlarında denenecek.

Uygulama henüz Türkiye'de yer almasa da daha önce farklı ülkelerde yapılmaya başlanmıştı.