Doktorları bile şaşırtan vaka: Hamile bir kadın gibiydi, şimdi karnı dümdüz oldu

Çiftçilikle geçimini sağlayan Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusuyordu. Hayatını kabusa çeviren sorununa yıllardır çare bulamayınca son olarak Amasya'da özel bir hastaneye başvurdu.Yapılan endoskopi ve tomografi çekiminin ardından gerçekleşen ameliyatında çıkış kısmı daralan midesinin 10 kattan fazla büyüyerek karın boşluğunu sardığı görüldü. Mide ve karaciğer arasında oluşan doku bandının mideyi ikiye ayırdığını gören Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, ince barsak ile mide arasına yeni bir kanal yaptı.Doktorları bile şaşırtan vaka: Hamile bir kadın gibiydi, şimdi karnı dümdüz olduSağlığına kavuştuğuna çok sevinen evli ve 5 çocuk babası Özcan, “Canımın çektiği her şeyi yiyordum. Ama 10 dakika sonra geri çıkartıyordum. Çok rahatsız oluyordum. Ekmek yer gibi hap içiyordum. Şimdi anadan doğmuş gibi oldum” dedi.Doktorları bile şaşırtan vaka: Hamile bir kadın gibiydi, şimdi karnı dümdüz olduYetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini anlatan Doç. Dr. Pirhan, “20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir kadın gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.Doktorları bile şaşırtan vaka: Hamile bir kadın gibiydi, şimdi karnı dümdüz olduYıllardır keyifle balık yiyemediğinden yakınan hastasına hamsi ısmarlayan Pirhan, midesinin 10 kattan fazla büyüdüğü için bundan sonraki bir yıllık süreçte açlık hissi nedeniyle sürekli yemek tüketmeye yönelip aşırı kilo alabileceği riskine karşın dikkatli beslenmesini tavsiye etti.