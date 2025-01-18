Hatay'da korkunç olay! Tır sürücüsü yanarak can verdi

Hatay'da 2 tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada otoyol köprüsünden uçan tır alev alarak yandı. Kazada alevlere teslim olan tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana – Hatay otoyolu Dörtyol ilçesi Özerli köprüsü mevkiinde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası Furkan Orhan Y. idaresindeki 01 ATT 106 plakalı tır, kaza yapan otomobil, kamyonet ve park halindeki tıra çarptı.Kaza sonrası tır, köprüden aşağı uçarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olay yerindeki yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.Yapılan kontrollerde yanan tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.