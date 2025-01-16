İstanbul'da müdür yardımcısını bıçakladı, tutuklandı: Asıl hedefi farklı çıktı

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir lisede, korkunç anlar yaşandı.10. sınıf öğrencisi olan B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti.B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.'yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.'nin asıl hedefinin aynı okuldaki bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı.Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye “Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim' diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.Mesajdan sonra kız öğrenci korktu ve ertesi gün okula gitmedi. B.Y.E. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti.Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti.Ş.Ç., öğrencisine ‘Çantanda bir şey mi var' diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu. B.Y.E., polise olayları anlatırken, “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı' dediği öğrenildi.