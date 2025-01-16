Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gazze​'de ateşkesin sağlanması ve ABD​'den gelen yüksek enflasyon​ verileri altın​ fiyatlarını etkiledi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 62 bin lira, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu.Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.077,40 TL'den, çeyrek altın ise 5.062,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 16 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.076,87Satış 3.077,40Alış 5.014,00Satış 5.062,00Alış 10.029,00Satış 10.124,00Alış 19.996,00Satış 20.165,00Alış 2.696,89Satış 2.697,48