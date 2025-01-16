Adana'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptıkları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibiyle uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 27 kişi tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.