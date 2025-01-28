Bursa'daki depremin ardından Naci Görür'den uyarı

Dün Bursa'da AFAD'ın verilerine göre 4, Kandilli'nin verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Nilüfer olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak depremin Marmara Bölgesi'nde olması, birçok uzman tarafından beklenen büyük deprem nedeniyle tedirgin etti.Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı."Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde" diyen Görür, "Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.