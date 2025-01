Bölgede yaşayanlar tedirgin! 4 kişinin öldüğü olay sonrası tehlike sürüyor

Köy sakinleri, her an başka bir heyelan meydana gelme korkusuyla yaşamaya devam ediyor.Köyün yollarında, tarım arazilerinde hatta evlerde çatlamalar meydana geldiğini belirten yöre sakinleri, heyelan bölgesindeki tehlikenin devam ettiğini belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Güngören Köyü Muhtarı Murat Yılmaz, “8 Aralık'ta köyümüzde büyük bir heyelan meydana geldi. Heyelanda bugüne yaklaşık 50 gün geçti. Her gün buralara gelip inceleme yapıyorum. Kaymalar, çatlamalar, patlaklar devam ediyor. Risk devam ediyor. Bir an önce büyük bir felaket yeniden yaşanmadan önlem alınması gerekiyor.Neredeyse her gün toprak kayması meydana geliyor. AFAD geldi gerekli incelemeyi yaptı. Gerekli evleri boşalttı. Ama dediğim gibi risk devam ediyor bir an önce çözülmesi gerekiyor” dedi.Köy sakinlerinden Hasan Arslan ise “Ben bu köyde doğdum, bu köyde mezarım olacak.Fakat bu heyelan nedeniyle bir sürü zarar gördük. Bunun devletimiz tarafından mağduriyetin giderilmesi lazım” derken, Selman Zaim de “Elimiz ayağımız birbirine dolandı. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Hayatımız burada geçiyor, yaşantımız burada geçiyor.Yeni yaptığımız evler belki de kamulaştırma olacak. Bizde günah, bu şartlarda ev yapamayız. Benim köylümün can güvenliği alınması lazım” ifadelerini kullandı.