Suriye'de yeni dönem! Esad rejiminin bıraktığı “enkaz” kaldırılıyor

Suriye'de, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimi devrildi.Rejim değişikliğinin ardından ülkede normalleşme süreci başladı. Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan yerleşim alanlarına dönüştürülüyor.Rejimin bombaladığı başkent Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarmaya başlayan Suriyeliler, yaşam alanlarını eski haline getirmek için büyük çaba sarf ediyor.Zabadani ilçesinde yaşayan ve evi bombalanan Mahmud Musa, Esad rejimi yüzünden her yerin enkaza çevrildiğini söyledi.Musa, 'Ekmeğimizi, yemeğimizi her şeyimizi aldı. Suriye'de, Zabadani'de bizi açlıkla sınadı. Bizi buradan göçe zorladı. Ama şimdi geri döndük, Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.