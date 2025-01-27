Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 26 kişiden 19'u tutuklandı.Tutuklanan isimler arasında otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve Gazelle Resort & Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de yer aldı.GAZELLE OTEL ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDIBolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'de de benzer ihmaller tespit edildi.Bu kapsamda Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Teknik Personel Bahadır Bahar, Muhasebe Personeli Mehmet Salun, Elektrikçiler Tahsin Pekcan, Kadir Çelik ve Bahadır Özkuru adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.BELEDİYE VE İTFAİYE YETKİLİLERİ DE TUTUKLANDISoruşturma sürecinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILDIGazelle Resort ve Spa Otel yönetimi, otelin geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Son dönemde sosyal medya ve basında yer alan yanıltıcı bilgiler nedeniyle, yönetim inisiyatifiyle Gazelle Resort & Spa'nın geçici süreyle kapatma kararı alınmıştır.Bu süreçte otelin faaliyetleri durdurulmuş olup, hukuki sürecin tamamlanmasına kadar kamuoyuna doğru bilgi aktarılması hedeflenmektedir. Otel kapalı olduğu süre boyunca, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları adına rezervasyon iptalleri, iadeler ve diğer işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.'MİSAFİRLERİN REZERVASYONLARI İPTAL EDİLECEKOtel, misafirlerini bilgilendirerek şu açıklamayı yaptı: 'Otelimizi tercih ettiğiniz ve bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Almış olduğumuz karar doğrultusunda otelimiz geçici bir süre misafir kabul edemeyecektir.Bu süreçte mevcut rezervasyonlarınız için iptal ve iade haklarınız, gerekli iade formları doldurulmak kaydıyla tarafınıza iletilecektir. Otelimizdeki konaklamalarınız 27.01.2025 saat 12.00 itibariyle sona erecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.'