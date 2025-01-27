Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!
Bolu'da Halit Ergül'ün geceliği 38 bin TL olan oteli Grand Kartal Otel, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Otelde Salı gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halit Ergül'ün aynı ihmallerin bulunduğu bir başka işletmesi olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatıldı. İşte detaylar…
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 26 kişiden 19'u tutuklandı.
Tutuklanan isimler arasında otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve Gazelle Resort & Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de yer aldı.
GAZELLE OTEL ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'de de benzer ihmaller tespit edildi.
Bu kapsamda Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Teknik Personel Bahadır Bahar, Muhasebe Personeli Mehmet Salun, Elektrikçiler Tahsin Pekcan, Kadir Çelik ve Bahadır Özkuru adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BELEDİYE VE İTFAİYE YETKİLİLERİ DE TUTUKLANDI
Soruşturma sürecinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.
KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILDI
Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi, otelin geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Son dönemde sosyal medya ve basında yer alan yanıltıcı bilgiler nedeniyle, yönetim inisiyatifiyle Gazelle Resort & Spa'nın geçici süreyle kapatma kararı alınmıştır.
Bu süreçte otelin faaliyetleri durdurulmuş olup, hukuki sürecin tamamlanmasına kadar kamuoyuna doğru bilgi aktarılması hedeflenmektedir. Otel kapalı olduğu süre boyunca, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları adına rezervasyon iptalleri, iadeler ve diğer işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.'
MİSAFİRLERİN REZERVASYONLARI İPTAL EDİLECEK
Otel, misafirlerini bilgilendirerek şu açıklamayı yaptı: 'Otelimizi tercih ettiğiniz ve bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Almış olduğumuz karar doğrultusunda otelimiz geçici bir süre misafir kabul edemeyecektir.
Bu süreçte mevcut rezervasyonlarınız için iptal ve iade haklarınız, gerekli iade formları doldurulmak kaydıyla tarafınıza iletilecektir. Otelimizdeki konaklamalarınız 27.01.2025 saat 12.00 itibariyle sona erecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.'