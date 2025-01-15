Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalar bu gün ABD​'den gelecek habere kilitlendi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 49 bin lira, en yüksek 3 milyon 68 bin lirayı gören standart altının kilogram​ fiyatı​, dün gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 68 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.055,02 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.032,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 15 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.054,61Satış 3.055,02Alış 4.987,00Satış 5.032,00Alış 9.973,00Satış 10.064,00Alış 19.885,00Satış 20.045,00Alış 2.675,69Satış 2.676,21