Mersin'de terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandasını yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.